На Житомирщині рятувальники дістали з річки автомобіль з тілами чоловіка та підлітка.

Загиблими виявились 39-річний чоловік і його 14-річного пасинок, які зникли два дні тому.

Під час обстеження берега поліція знайшла на траві сліди шин, що вели до води. Згодом водолази знайшли у річці затонуле авто.

– За допомогою спецтехніки автомобіль підняли з дна водойми. Крутий берег та велика глибина річки у цьому місці потребували значних зусиль рятувальників для евакуації транспортного засобу. Усередині знаходились і тіла людей, – додали у поліції.

Правоохоронці вважають, що з чоловіком та дитиною міг статися нещасний випадок.















На Житомирщині з річки дістали авто з тілами чоловіка та хлопчика / 4 фотографии

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Наразі призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин їхньої смерті.

Вбивство на Харківщині

У Харківській області знайшли тіло 32-річного чоловіка на березі водоймища в селищі Слобожанське.

Неповнолітній на греблі ставку побив постраждалого. Після чого вкинув його до водойми, взяв дерев’яну палицю та почав топити