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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

У Харкові чоловік погрожував підірвати поліцейських гранатою

У Харкові в Основ’янському районі чоловік погрожував влаштувати вибух за допомогою гранати.

Близько 8.50 поліція приїхала до помешкання жителя района, аби провести там обшук. Чоловік вийшов до поліцейських з гранатою, та від’єднавши чеку, погрожує її підірвати.

Оновлено 0б 11.30. Чоловіка обеззброїв командир харківського КОРДу. Обійшлося без постраждалих.

В дію введена спеціальна поліцейська операція Грім.

– На місце виїхали керівництво обласної та районної поліції, слідчо-оперативна група, співробітники Управління КОРД, фахівці вибухотехнічного правління поліції та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, – зазначили у поліції.

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Як зазначила поліція Харкова у коментарі Фактам ICTV, станом на 10.50 з чоловіком досі тривають перемовини.

– Поки нічого не відбувається. Наразі з цією людиною тривають перемовини.

Інформація внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень Основ’янського відділу поліції.

Стрілянина у Харкові

В ніч на 7 листопада обстріляли будівлю почесного консульства Азербайджану на вулиці Ярослава Мудрого у Харкові. Невідомі вистрілили шість разів у вікно та двері.

Постраждалих немає, уночі в офісі нікого не було. У консульстві зазначили, що камери відеоспостереження зафіксували двох людей зі зброєю.

Фото: Dreamstime

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