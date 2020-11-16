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Факты / Происшествия
Андрій Жигайло |

В результате избиения умер известный театральный режиссер из Харькова

В больнице Харькова умер известный театральный режиссер Леонид Садовский. На 71-летнего мужчину напал неизвестный и нанес тяжкие телесные повреждения.

14 ноября на Садовского напали, когда он возвращался домой. Злоумышленник набросился на него сзади и избил, отчего тот потерял сознание.

Придя в себя, Леонид Садовский пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду медицинской помощи.

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В Харькове избили украинского режиссера Леонида Садовского

Его госпитализировали в больницу, где он умер.

Смерть Александра Лугового

16 ноября новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от осложнений, вызванных Covid-19.

Глава Конотопа находился в больнице и в конце октября он сообщал, что ему стало лучше.

Луговой стал третьим вновь мэром, который умер от Covid-19.

Источник: полиция Харьковщины, Харьковский Дом актера имени Леся Сердюка

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