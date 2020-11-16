У Харкові побили українського режисера Леоніда Садовського

У лікарні Харкова помер відомий режисер Леонід Садовський. На 71-річного чоловіка напав невідомий та наніс тяжкі тілесні ушкодження.

14 листопада на Садовського напали, коли він повертався додому. Зловмисник накинувся на нього ззаду і побив, від чого той втратив свідомість.

Отямившись, Леонід Садовський прийшов додому і розповів про подію дружині, яка викликала бригаду медичної допомоги.

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Його шпиталізували до лікарні, де він помер.

Смерть Олександра Лугового

16 листопада новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер від ускладнень, викликаних Covid-19.

Глава Конотопа перебував у лікарні та в кінці жовтня він повідомляв, що йому стало краще.

Луговий став третім новообраним мером, який помер від Covid-19.

Джерело: поліція Харківщини, Харківський Будинок актора імені Леся Сердюка