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Факты / Происшествия
Віталій Плахта |

В Конотопе загорелось авто новоизбранного депутата, Тягнибок заявил о покушении

В Конотопе вечером 18 ноября подожгли автомобиль одного из депутатов Конотопского городского совета от ВО Свобода Людмилы Игнатенко.

Об этом сообщил лидер Свободы Олег Тягнибок и заявил о покушении на Игнатенко.

— Несколько часов назад на парковке под домом свободовки сожгли ее автомобиль. Сама Людмила, к счастью, к тому времени уже успела добраться до дома, — написал Тягнибок.

Со своей стороны полиция пока не заявляет о поджоге, сообщив информацию от очевидцев о том, что на момент возгорания возле автомобиля Smart посторонних лиц не было.

— Предварительно установлено, что припарковав авто возле своего дома, женщина зашла в квартиру, а уже через несколько минут ее сосед сообщил о том, что горит ее транспортное средство, — говорится в сообщении полиции.

  • В Конотопе загорелось авто новоизбранного депутата, Тягнибок заявил о покушении
  • В Конотопе загорелось авто новоизбранного депутата, Тягнибок заявил о покушении
  • В Конотопе загорелось авто новоизбранного депутата, Тягнибок заявил о покушении
  • В Конотопе загорелось авто новоизбранного депутата, Тягнибок заявил о покушении
В Конотопе загорелось авто новоизбранного депутата, Тягнибок заявил о покушении / 2 фотографии

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В Дрогобыче сожгли Mercedes кандидату на пост главы ОТГ

19 октября 47-летний кандидат на должность председателя Дрогобычской ОТГ сообщил о поджоге его авто.

Мужчина рассказал правоохранителям о том, что утром неизвестный поджег его автомобиль и скрылся.

Фото: Олег Тягнибок

Источник: Нацполиция

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