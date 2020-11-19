У Конотопі ввечері 18 листопада підпалили авто одного з депутатів Конотопської міської ради від ВО Свобода Людмили Ігнатенко.

Про це повідомив лідер Свободи Олег Тягнибок та заявив про замах на Ігнатенко.

– Кілька годин тому на парковці під будинком свободівки спалили її автомобіль. Сама Людмила, на щастя, до того часу вже встигла дістатися до помешкання, – написав Тягнибок.

Зі свого боку поліція поки не заявляє про підпал, повідомивши інформацію від очевидців про те, що на момент загорання біля автомобіля Smart сторонніх осіб не було.

– Попередньо встановлено, що припаркувавши авто біля свого будинку, жінка зайшла до квартири, а вже через декілька хвилин її сусід повідомив про те, що горить її транспортний засіб, – йдеться в повідомленні поліції.







У Конотопі загорілося авто новообраного депутата, Тягнибок заявив про замах / 2 фотографии

Читайте: У Львові 33-річний чоловік викрав причіп з передвиборчою агітацією

У Дрогобичі спалили Mercedes кандидату на посаду голови ОТГ

19 жовтня 47-річний кандидат на посаду голови Дрогобицької ОТГ повідомив про підпал його авто.

Чоловік розповів правоохоронцям про те, що вранці невідомий підпалив його автомобіль та втік.

Фото: Олег Тягнибок