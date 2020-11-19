PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Віталій Плахта |

У Конотопі загорілося авто новообраного депутата, Тягнибок заявив про замах

У Конотопі ввечері 18 листопада підпалили авто одного з депутатів Конотопської міської ради від ВО Свобода Людмили Ігнатенко.

Про це повідомив лідер Свободи Олег Тягнибок та заявив про замах на Ігнатенко.

– Кілька годин тому на парковці під будинком свободівки спалили її автомобіль. Сама Людмила, на щастя, до того часу вже встигла дістатися до помешкання, – написав Тягнибок.

Зі свого боку поліція поки не заявляє про підпал, повідомивши інформацію від очевидців про те, що на момент загорання біля автомобіля Smart сторонніх осіб не було.

– Попередньо встановлено, що припаркувавши авто біля свого будинку, жінка зайшла до квартири, а вже через декілька хвилин її сусід повідомив про те, що горить її транспортний засіб, – йдеться в повідомленні поліції.

  • У Конотопі загорілося авто новообраного депутата, Тягнибок заявив про замах
  • У Конотопі загорілося авто новообраного депутата, Тягнибок заявив про замах
  • У Конотопі загорілося авто новообраного депутата, Тягнибок заявив про замах
  • У Конотопі загорілося авто новообраного депутата, Тягнибок заявив про замах
У Конотопі загорілося авто новообраного депутата, Тягнибок заявив про замах / 2 фотографии

Читайте: У Львові 33-річний чоловік викрав причіп з передвиборчою агітацією

У Дрогобичі спалили Mercedes кандидату на посаду голови ОТГ

19 жовтня 47-річний кандидат на посаду голови Дрогобицької ОТГ повідомив про підпал його авто.

Чоловік розповів правоохоронцям про те, що вранці невідомий підпалив його автомобіль та втік.

Фото: Олег Тягнибок

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка