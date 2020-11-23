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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Київщині чоловік прихистив жінку, а вона викрала його авто та телефон

У місті Миронівка Київської області чоловік прихистив у будинку жінку, якій ніде було переночувати, натомість вона вночі викрала його телефон та автомобіль Opel. Тоді зловмисниця зачинила господаря у будинку та зникла в невідомому напрямку.

Чоловік звернувся до правоохоронці, які вже розшукали зловмисницю. 

– Працівники поліції одразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів та виявили зловмисницю та викрадений автомобіль у сусідньому Богуславському районі, – розповіли у ГУ НП у Київській області.

Викрадачкою виявилась 34-річна мешканка міста Богуслав.

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– Поліцейські вилучили крадений мобільний телефон та авто в якості речового доказу. Машину помістили на майданчик тимчасового тримання, – зазначили у прес-службі поліції.

Жінці загрожує покарання за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України – обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

  • На Київщині чоловік прихистив жінку, а вона викрала його авто та телефон
  • На Київщині чоловік прихистив жінку, а вона викрала його авто та телефон
На Київщині чоловік прихистив жінку, а вона викрала його авто та телефон / 1 фотография

У Рівному підліток втретє вкрав маршрутку

У Рівному 17-річний хлопець з села Великий Олексин уже втретє викрав маршрутку.

Напередодні ввечері, повертаючись від бабусі, яка живе в Івано-Франківську, він вирішив покатитися на маршрутці, у чому сам зізнався.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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