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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Плавало на поверхности: в Киеве из воды достали тело мужчины

Столичные спасатели 23 ноября около 12.00 достали из Ольгино пролива, что в Голосеевском районе Киева, тело мужчины.

О страшной находке в ГСЧС сообщили прохожие, которые заметили тело на поверхности примерно в 6 метрах от берега.

Водолазы отряда специального назначения с помощью моторной лодки и водолазно-спасательного оборудования достали тело и передали его следственно-оперативной группе.

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Правоохранители должны установить обстоятельства трагического случая.

У Києві з води дістали тіло чоловіка

Фото: ДСНС

Под Одессой утонул 8-летний мальчик

В конце августа в Белгород-Днестровском районе Одесской области в пруду нашли тело 8-летнего мальчика, который считался пропавшим без вести.

За два дня до этого он вышел из дома в магазин и не вернулась.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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