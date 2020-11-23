Столичные спасатели 23 ноября около 12.00 достали из Ольгино пролива, что в Голосеевском районе Киева, тело мужчины.

О страшной находке в ГСЧС сообщили прохожие, которые заметили тело на поверхности примерно в 6 метрах от берега.

Водолазы отряда специального назначения с помощью моторной лодки и водолазно-спасательного оборудования достали тело и передали его следственно-оперативной группе.

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Правоохранители должны установить обстоятельства трагического случая.

Под Одессой утонул 8-летний мальчик

В конце августа в Белгород-Днестровском районе Одесской области в пруду нашли тело 8-летнего мальчика, который считался пропавшим без вести.

За два дня до этого он вышел из дома в магазин и не вернулась.