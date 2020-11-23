Столичні рятувальники 23 листопада близько 12.00 дістали з Ольгиного проливу, що у Голосіївському районі Києва, тіло чоловіка.
Про страшну знахідку в ДСНС повідомили перехожі, які помітили тіло на поверхні приблизно в 6 метрах від берега.
Водолази загону спеціального призначення за допомогою моторного човна та водолазно-рятувального обладнання дістали тіло та передали його слідчо-оперативній групі.
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Правоохоронці мають встановити обставини трагічного випадку.
Під Одесою потонув 8-річний хлопчик
Наприкінці серпня у Білгород-Дністровському районі Одеської області в ставку знайшли тіло 8-річного хлопчика, який вважався зниклим безвісти.
За два дні до цього він вийшов з дому до магазину і не повернулась.