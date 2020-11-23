PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Плавало на поверхні: у Києві з води дістали тіло чоловіка

Столичні рятувальники 23 листопада близько 12.00 дістали з Ольгиного проливу, що у Голосіївському районі Києва, тіло чоловіка.

Про страшну знахідку в ДСНС повідомили перехожі, які помітили тіло на поверхні приблизно в 6 метрах від берега.

Водолази загону спеціального призначення за допомогою моторного човна та водолазно-рятувального обладнання дістали тіло та передали його слідчо-оперативній групі.

ЧитайтеВтопили, а потім зарізали: у Києві двоє контрактників вбили рибалку, щоб погасити кредит

Правоохоронці мають встановити обставини трагічного випадку.

У Києві з води дістали тіло чоловіка

Фото: ДСНС

Під Одесою потонув 8-річний хлопчик

Наприкінці серпня у Білгород-Дністровському районі Одеської області в ставку знайшли тіло 8-річного хлопчика, який вважався зниклим безвісти.

За два дні до цього він вийшов з дому до магазину і не повернулась.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка