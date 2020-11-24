Поранений снайпером боєць ООС помер у лікарні

Поранений раніше кулею снайпера 24 листопада боєць 72 ОМБР імені Чорних Запорожців помер у лікарні.
Його доправили до лікувального закладу, де за його життя боролися військові лікарі.
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– На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося, – заявили у штабі ООС.
Поранення українського війського
Вогнепальне поранення український військовий отримав від кулі снайпера поблизу населеного пункту Авдіївка.
Через термінову госпіталізацію пораненого українська сторона не відкривала вогонь у відповідь. Про інцидент уже повідомили Організацію з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).