25 листопада близько 8.30 на вулиці Середньофонтанській в Одесі вантажний автомобіль Кран KOBELCO RK250-3 під час руху врізався стрілою в маршрутний автобус Богдан, який на зупинці здійснював посадку-висадку пасажирів.
За даними поліції, водій крана не дотримався безпечної дистанції та швидкості.
Внаслідок ДТП травмовано двох пасажирів, їх госпіталізованою. Ще одна жінка-пасажир відмовилася.
Стріла пробила кузов Богдана і відірвала частину даху.
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В Одесі Subaru протаранив авто поліції
Місяць тому в Одесі затримали водія Subaru, який в стані сильного наркотичного сп’яніння протаранив авто поліції.
Ним виявився відомий український ведучий і учасник телевізійних шоу Володимир Гула. Його позашляховик протаранив поліцейський автомобіль, після чого врізався в дерево на території військового навчального закладу.