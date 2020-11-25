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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

В Одесі кран стрілою протаранив маршрутку: постраждали двоє пасажирів

25 листопада близько 8.30 на вулиці Середньофонтанській в Одесі вантажний автомобіль Кран KOBELCO RK250-3 під час руху врізався стрілою в маршрутний автобус Богдан, який на зупинці здійснював посадку-висадку пасажирів.

За даними поліції, водій крана не дотримався безпечної дистанції та швидкості.

Внаслідок ДТП травмовано двох пасажирів, їх госпіталізованою. Ще одна жінка-пасажир відмовилася.

Стріла пробила кузов Богдана і відірвала частину даху.

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  • ДТП в Одесі
  • ДТП в Одесі
  • ДТП в Одесі
  • ДТП в Одесі
  • ДТП в Одесі
  • ДТП в Одесі
В Одесі кран стрілою протаранив маршрутку: постраждали двоє пасажирів / 3 фотографии

В Одесі Subaru протаранив авто поліції

Місяць тому в Одесі затримали водія Subaru, який в стані сильного наркотичного сп’яніння протаранив авто поліції.

Ним виявився відомий український ведучий і учасник телевізійних шоу Володимир Гула. Його позашляховик протаранив поліцейський автомобіль, після чого врізався в дерево на території військового навчального закладу.

Джерело: Патрульна поліція

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