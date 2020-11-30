Напад у Києві: чоловік з ножем напав на водія авто

У Києві чоловік на підпитку вийшов на проїжджу частину, посварився з водієм авто та вдарив його ножем у живіт.
Прибувши на місце події, поліція застала порушника та 62-річного киянина з ножовим пораненням.
– Водій зробив зауваження незнайомцю, який вибіг на проїжджу частину та зачепив його автівку. Автовласник зупинився для вирішення ситуації, однак під час спілкування з невідомим виник конфлікт, під час якого правопорушник ударив його ножем у живіт, – зазначили у поліції.
Постраждалого доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги, де у чоловіка діагностували проникаюче поранення живота. Наразі його здоров’ю та життю нічого не загрожує.
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Злочинцем виявився громадянин іншої країни, який раніше вже притягувався до відповідальності. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.
Бійка з поліцейським в Одесі
В Одесі патрульні затримали 34-річного чоловіка, який сів п’яним за кермо BMW і порушував правила дорожнього руху.
Після зупинки водій поводився агресивно: не хотів виходити з авто, показувати посвідчення водія.
Потім чоловік почав провокувати бійку з поліцейськими. Водій завдав лейтенантові поліції травму плечового суглоба правої руки, а молодшого сержанта вкусив за руку і вдарив коліном.