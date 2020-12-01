Масштабное ДТП в Харькове — над виновником чуть не устроили самосуд

В Харькове произошла массовая авария при участии четырех автомобилей.
По предварительным данным, авто Volkswagen выехал на полосу встречного движения, чтобы осуществить обгон, но произошло столкновение.
Участники ДТП отделались незначительными травмами.
Читайте: Учился ездить: под Харьковом школьник за сутки угнал и разбил три авто
В результате аварии разбиты четыре авто.
После столкновения пострадавшие водители подходили к виновнику аварии та агрессивно высказывались из-за сложившийся ситуации. Однако до рукоприкладства не дошло.
ДТП в Киеве
В Киеве на улице Васильковской произошло серьезное ДТП. Пьяный водитель на КамАЗ протаранил автомобиль Mazda.
Предварительно, водитель легковушки остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей и получил мощный удар в заднюю часть машины от бетоносмесителя.