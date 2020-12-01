В Харькове произошла массовая авария при участии четырех автомобилей.

По предварительным данным, авто Volkswagen выехал на полосу встречного движения, чтобы осуществить обгон, но произошло столкновение.

Участники ДТП отделались незначительными травмами.

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В результате аварии разбиты четыре авто.

После столкновения пострадавшие водители подходили к виновнику аварии та агрессивно высказывались из-за сложившийся ситуации. Однако до рукоприкладства не дошло.



































Масштабное ДТП в Харькове — над виновником чуть не устроили самосуд / 9 фотографий

ДТП в Киеве

В Киеве на улице Васильковской произошло серьезное ДТП. Пьяный водитель на КамАЗ протаранил автомобиль Mazda.

Предварительно, водитель легковушки остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей и получил мощный удар в заднюю часть машины от бетоносмесителя.