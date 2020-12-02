Кривава ДТП на виїзді з Києва: бензовоз протаранив вантажівку

Уранці 2 грудня внаслідок ДТП на одному з виїздів Києва загинула людина.

Водій бензовоза не впорався з керуванням та протаранив припарковану вантажівку.

Внаслідок удару в автоцистерні повністю зім’яло передню частину, що стало причиною смерті водія цього транспортного засобу.

Водій вантажівки від госпіталізації відмовився і розповів, що спав під час аварії.

Бензовоз протягнув його вантажівку на 50 метрів.

На місце події прибули рятувальники ДСНС та правоохоронці, які з’ясують причини аварії.

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ДТП через п’яного водія вантажівки в Києві

Інша ДТП за участю вантажівки сталася в столиці 30 листопада, коли КамАЗ протаранив легковик Mazda.

Поліція встановила, що винуватцем ДТП став водій вантажівки, рівень алкоголю в крові якого в 11 разів перевищував дозволений рівень.