В Запорожье мама “сдавала в аренду” 12-летнего сына к попрошайкам, чтобы тот просил милостыню. За день брала 600 гривен.

Полиция под прикрытием заплатила женщине деньги за мальчика, посадила его в машину, а затем задержала злоумышленница.

— Получили информацию относительно жительницы Запорожья, с целью получения денежного вознаграждения, хочет передать своего малолетнего сына для занятия попрошайничеством, — рассказали правоохранители.

В каком страшном преступлении подозревают его мать, старший сын узнал от копов. Говорит, что брат сам хотел подзаработать и планировал раздавать листовки. Поэтому считает, что полицейские все подставили.

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Этой семьей уже давно интересуются социальные службы, потому что сначала Виталий плохо учился и часто убегал из дома, а затем младший стал копировать старшего брата.

О том, что женщина хочет отдать сына попрошайничать, в социальной службе не слышали. Говорят, как раз договорились с матерью о проверке ее квартиры.

Сейчас женщине грозит лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Торговля людьми в Донецкой области

В Донецкой области жительницу Мариуполя осудили по факту торговли людьми, а именно за продажу своего малолетнего ребенка.

Суд установил, что 19-летняя женщина в течение двух месяцев занималась поиском потенциальных клиентов для продажи новорожденного сына, которого хотела продать за 400 тыс. грн.

За эти деньги она планировала купить квартиру и автомобиль. Также известно, что женщина не была на медицинском учете как будущая роженица, ведь не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка.