В Борщевском районе Тернопольской области муж из-за ревности зарезал жену.

Пара родила и вырастила детей, построила дом, но потом у жены появился любовник.

Женщина оставила семью, жила с новым избранником, но позже вернулась. Но мужу и жене не удалось наладить отношения, из-за чего между супругами часто возникали конфликты. Один из них закончился кровавым убийством.

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После совершенного мужчина скрылся на местном кладбище и пытался свести счеты с жизнью. Но его нашли и сначала доставили в больницу, а затем в СИЗО.

За убийство жены ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Убийство в Одесской области

В Одесской области хозяин дома жестоко убил, а потом сжег тело своего гостя.

Останки погибшего вырыли из земли собаки.

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