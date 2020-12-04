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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Покохала іншого: у Тернопільській області чоловік зарізав дружину

У Борщівському районі Тернопільської області чоловік через ревнощі зарізав дружину.

Пара народила та зростила дітей, побудувала будинок, але потім у дружини з’явився коханець.

Жінка полишила сім’ю, жила з новим обранцем, але пізніше повернулася. Але чоловікові та жінці не вдалося налагодити стосунки, через що між подружжям часто виникали конфлікти. Один з них закінчився кривавим вбивством.

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Після вчиненого чоловік сховався на місцевому цвинтарі та намагався звести рахунки з життям. Але його знайшли та спочатку доправили до лікарні, а потім в СІЗО.

За вбивство дружини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Вбивство в Одеській області

В Одеській області господар дому жорстоко вбив, а потім спалив тіло свого гостя.

Рештки загиблого вирили з землі собаки.

Детальніше про вбивство в Одеській області читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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