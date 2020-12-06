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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Мошенники от имени Укрпочты требуют уплатить пошлину за международные отправления

Укрпочта отрицает любую причастность к мошенническим рассылкам, в которых требуют оплатить пошлину на международные отправления.

Поэтому просит клиентов, которые получили сообщение с требованием уплатить 2,15% пошлины, ни в коем случае не реагировать на них, поскольку компания не делает таких рассылок.

— Если вы видите у себя такое письмо — удалите, проигнорируйте и ни в коем случае не делайте то, что указано внутри, — говорится в сообщении.

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Компания сейчас пытается определить источник рассылок и просит быть осторожными, а также тщательно проверять информацию.

 

Друзі, увага ????

З’явилася прикра інформація про шахрайські дії від імені Укрпошти. Частина клієнтів отримала e-mail…

Опубликовано Укрпошта Воскресенье, 6 декабря 2020 г.

Двух киевлян задержали за попытку завладения мошенническим способом $500 тыс.

Такое вознаграждение они требовали у представителя иностранной компании за помощь в расследовании уголовного производства, в котором предприятие является потерпевшим, а также возмещении нанесенного ущерба и наказании виновных.

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