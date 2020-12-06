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Валентина Летяк |

Шахраї від імені Укрпошти вимагають сплатити мито за міжнародні відправлення

Укрпошта заперечує будь-яку причетність до шахрайських розсилок, в яких вимагають сплатити мито на міжнародні відправлення.

Тому просить клієнтів, які отримали повідомлення з вимогою сплатити 2,15% мита, у жодному разі не реагувати на них, адже компанія не робить таких розсилок.

– Якщо ви бачите в себе такого листа – видаліть, проігноруйте та в жодному разі не робіть те, що вказано всередині, – йдеться у повідомленні​.

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Компанія нині намагається визначити джерела розсилок і просить бути обережними, а також ретельно перевіряти інформацію.

 

Друзі, увага ????

З’явилася прикра інформація про шахрайські дії від імені Укрпошти. Частина клієнтів отримала e-mail…

Опубликовано Укрпошта Воскресенье, 6 декабря 2020 г.

Двох киян затримали за спробу заволодіння шахрайським способом $500 тис.

Таку винагороду вони вимагали у представника іноземної компанії за допомогу у розслідуванні кримінального провадження, в якому підприємство є потерпілим, а також відшкодуванні завданих збитків та покаранні винних.

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