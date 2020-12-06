Шахраї від імені Укрпошти вимагають сплатити мито за міжнародні відправлення

Укрпошта заперечує будь-яку причетність до шахрайських розсилок, в яких вимагають сплатити мито на міжнародні відправлення.

Тому просить клієнтів, які отримали повідомлення з вимогою сплатити 2,15% мита, у жодному разі не реагувати на них, адже компанія не робить таких розсилок.

– Якщо ви бачите в себе такого листа – видаліть, проігноруйте та в жодному разі не робіть те, що вказано всередині, – йдеться у повідомленні​.

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Компанія нині намагається визначити джерела розсилок і просить бути обережними, а також ретельно перевіряти інформацію.