Шахраї від імені Укрпошти вимагають сплатити мито за міжнародні відправлення

Укрпошта заперечує будь-яку причетність до шахрайських розсилок, в яких вимагають сплатити мито на міжнародні відправлення.
Тому просить клієнтів, які отримали повідомлення з вимогою сплатити 2,15% мита, у жодному разі не реагувати на них, адже компанія не робить таких розсилок.
– Якщо ви бачите в себе такого листа – видаліть, проігноруйте та в жодному разі не робіть те, що вказано всередині, – йдеться у повідомленні.
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Компанія нині намагається визначити джерела розсилок і просить бути обережними, а також ретельно перевіряти інформацію.
Друзі, увага ????
З’явилася прикра інформація про шахрайські дії від імені Укрпошти. Частина клієнтів отримала e-mail…
Опубликовано Укрпошта Воскресенье, 6 декабря 2020 г.
Двох киян затримали за спробу заволодіння шахрайським способом $500 тис.
Таку винагороду вони вимагали у представника іноземної компанії за допомогу у розслідуванні кримінального провадження, в якому підприємство є потерпілим, а також відшкодуванні завданих збитків та покаранні винних.