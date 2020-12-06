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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Похитили среди улицы: на Закарпатье четверо иностранцев изнасиловали женщину

Патрульная полиция Закарпатья 6 декабря около 6.00 получила сообщение от женщины о групповом изнасиловании четырьмя мужчинами.

Правоохранители немедленно выехали на место и вызвали скорую для пострадавшей.

Женщина сквозь слезы рассказала, что четверо мужчин другой национальности схватили ее на улице, силой посадили в авто и привезли в дом, где изнасиловали.

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Подозреваемые, на которых она указала, были в доме. Всех задержали.

А во дворе дома полицейские нашли разорванную одежду женщины.

Зґвалтування на Закарпатті

Фото: Патрульна поліція

В Киеве бездомный пытался изнасиловать 19-летнюю девушку. Помешала этому случайная прохожая. Пострадавшая вызвала полицию.

Подробнее об изнасиловании в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Источник: Патрульная полиция

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