В Одессе злоумышленник предложил товарищу стать крестным отцом для своего ребенка и пригласил в гости, чтобы обсудить подготовку.

— Во время застолья между мужчинами возник спор, во время которого хозяин схватил со стола нож и ударил им гостя в грудь, — рассказали в ГУ НП в Одесской области.

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Пострадавшему вызвали скорую помощь, но когда приехали медики, то им оставалось лишь констатировать смерть 41-летнего мужчины.

44-летний злоумышленник скрылся с места происшествия, но правоохранители догнали его в нескольких кварталах от дома.

— По словам мужчины, он набросился на товарища с ножом, потому что тот якобы безосновательно назвал его плохим семьянином, — добавили в полиции.

Злоумышленнику грозит наказание по ч. 1 ст. 115 УК Украины — от семи до 15 лет заключения.







Готовились к крестинам младенца: в Одессе мужчина зарезал будущего кума / 2 фотографии

Убийство в Одесской области

В Одесской области хозяин дома жестоко убил, а потом сжег тело своего гостя.

Останки погибшего вырыли из земли собаки.

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