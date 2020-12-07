В Одессе пьяный водитель, убегая от полиции, врезался в подъезд

Полиция Одессы задержала пьяного водителя, который пытался скрыться после остановки его авто.

Правоохранители обнаружили 36-летнего нетрезвого мужчину за рулем Toyota, когда решили проверить транспортное средство, двигавшееся в темное время суток без фар.

Нарушитель предложил полицейским взятку, чтобы те не оформляли документы о нарушении ПДД.

Когда патрульные отказались, водитель нажал на газ и начал убегать, не реагируя на сигналы полицейских о срочной остановке.

Погоня завершилась, когда мужчина протаранил на своем внедорожнике подъезд многоэтажки.

Этого нарушителю оказалось мало и он снова попытался убежать на своих двоих, но патрульным удалось его задержать.

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В Одессе неадекватный водитель протаранил авто полиции

Другого нарушителя, но уже в состоянии наркотического опьянения, полиция задержала 25 октября.

Водитель устроил настоящую погоню от полиции, протаранил патрульное авто, после чего врезался в дерево на территории военного учебного заведения.