В Одесі п’яний водій, тікаючи від поліції, врізався в під’їзд

Поліція Одеси затримала п’яного водія, який намагався втекти після зупинки його авто.

Правоохоронці виявили 36-річного нетверезого чоловіка за кермом Toyota, коли вирішили перевірити транспортний засіб , що рухався у темну пору доби без фар.

Порушник запропонував поліцейським хабар, щоб ті не оформлювали документи про порушення ПДР.

Коли патрульні відмовилися, водій натиснув на газ і почав тікати, не реагуючи на сигнали поліцейських про термінову зупинку.

Гонитва завершилася, коли чоловік протаранив на своєму позашляховику під’їзд багатоповерхівки.

Цього порушнику виявилося замало і він знову спробував втекти на своїх двох, але патрульним вдалося його затримати.

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В Одесі неадекватний водій протаранив авто поліції

Іншого порушника, але вже у стані наркотичного сп’яніння, поліція затримала 25 жовтня.

Водій влаштував справжню гонитву від поліції, протаранив патрульне авто, після чого врізався у дерево на території військового навчального закладу.