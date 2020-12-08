У Миколаївській області правоохоронці розслідують факт катування місцевої мешканки громадянином Бельгії, з якою він перебував у шлюбі. Чоловік фізично та морально знущався над жінкою.

– Чоловік змушував дружину виконувати його вимоги проти її волі, застосовував фізичне та психологічне насильство. На ґрунті ревнощів кривдник бив та принижував жінку, – розповіли у ГУ НП у Миколаївській області.

Жінка не змогла терпіти такі знущання, тому забрала дитину і втекла від свого кривдника, і вже понад трьох років не контактує з чоловіком.

Читайте: Готувалися до хрестин немовляти: в Одесі чоловік зарізав майбутнього кума

Проте правоохоронцям вдалося зібрати достатню кількість доказів, аби висунути звинувачення чоловіку.

Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 127 КК (Катування) України – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

У Києві іноземець ошукував жінок на сайтах знайомств