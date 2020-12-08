У Миколаївській області правоохоронці розслідують факт катування місцевої мешканки громадянином Бельгії, з якою він перебував у шлюбі. Чоловік фізично та морально знущався над жінкою.
– Чоловік змушував дружину виконувати його вимоги проти її волі, застосовував фізичне та психологічне насильство. На ґрунті ревнощів кривдник бив та принижував жінку, – розповіли у ГУ НП у Миколаївській області.
Жінка не змогла терпіти такі знущання, тому забрала дитину і втекла від свого кривдника, і вже понад трьох років не контактує з чоловіком.
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Проте правоохоронцям вдалося зібрати достатню кількість доказів, аби висунути звинувачення чоловіку.
Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 127 КК (Катування) України – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
У Києві іноземець ошукував жінок на сайтах знайомств
Співробітники кіберполіції Києва викрили чоловіка, який ошукував жінок на сайтах знайомств. Громадянин іноземної країни за допомогою злочинної схеми отримав 1,3 млн грн.
Він знайомився з жінками, здобував їхню довіру, а потім виманював гроші та ювелірні вироби. Відомо про мінімум п’ять користувачок сайтів, які стали жертвами шахрая.