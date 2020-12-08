Сильнодействующие препараты вместо конфет: в Киеве контрабандист получил 5 лет тюрьмы

В Киеве 29-летний мужчина получил наказание тюремный срок за попытку контрабанды сильнодействующих препаратов в ЕС.

По материалам следствия, мужчина собственноручно упаковал 30 ампул нандролона и 600 таблеток метандиенона в праздничные упаковки из-под конфет.

Пакет с “сладостями” было передано водителю рейсового автобуса Киев-Вроцлав-Прага: для дополнительной защиты человек обмотал упаковки красной бумагой.

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— Во время обысков по месту жительства столичного контрабандиста обнаружено аналогичные сильнодействующие лекарственные средства в особо крупных размерах, которые он приобрел и хранил с целью сбыта, а именно — 150 ампул нандролона и 2400 таблеток метандиенона, — говорится в сообщении.

Дело расследовалось по ч.2 ст.15, ч. 1 ст.201, ч.3 ст.321, ч.4 ст.321 УК Украины. Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Контрабанда в Киеве

Недавно а аэропорту Борисполь под Киевом таможенники обнаружили рекордную партию необработанного янтаря, который пытались вывезти в Китай.

Грузовое отправление находилось в статусе несопровождаемого багажа в количестве 13 мест: общий вес изъятого камня составил 285 кг.

В документах свое отправление гражданин задекларировал как вещи.