Сильнодіючі препарати замість цукерок: у Києві контрабандист отримав 5 років в’язниці

У Києві 29-річний чоловік отримав покарання тюремний термін за спробу контрабанди сильнодіючих препаратів до ЄС.

За матеріалами слідства, чоловік власноруч запакував 30 ампул нандролону та 600 пігулок метандієнону в святкові упаковки з-під цукерок.

Пакет з “солодощами” було передано водію рейсового автобусу Київ-Вроцлав-Прага: для додаткового захисту чоловік обмотав упаковки червоним папером.

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– Під час обшуків за місцем проживання столичного контрабандиста виявлено аналогічні сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах, які він придбав та зберігав з метою збуту, а саме – 150 ампул нандролону та 2400 пігулок метандієнону, – йдеться в повідомленні.

Справа розслідувалася за ч.2 ст.15, ч. 1 ст.201, ч.3 ст.321, ч.4 ст.321 КК України. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Контрабанда у Києві

Нещодавно а аеропорті Бориспіль під Києвом митники виявили рекордну партію необробленого бурштину, який намагалися вивезти до Китаю.

Вантажне відправлення перебувало в статусі несупроводжуваного багажу в кількості 13 місць: загальна вага вилученого каміння склала 285 кг.

У документах своє відправлення громадянин задекларував як речі.