На Львовщине на территории полигона утонули двое военных, которые решили порыбачить на озере в выходной день. Их тела пришлось искать два дня.

54-летний прапорщик и 51-летний младший старшина пошли к озеру уже под вечер. Глубина его — не менее 2,5 м.

В этот день началась оттепель. Когда прапорщик зашел на лед, он проломился под ним, а старшина бросился его спасать, но и сам ушел под лед.

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В тот день там был еще и третий военный. Он попытался их спасти, но не удалось.

Для поиска погибших вызвали спасателей и водолазов. Найти тела удалось только через два дня.

Спасатели говорят, что военные могли остаться в живых, если бы соблюдали элементарные правила безопасности. Но они не взяли с собой ни одного предмета для спасения на воде.

В ноябре спасатели достали из Ольгиного пролива, что в Голосеевском районе Киева, тело мужчины.

О страшной находке в ГСЧС сообщили прохожие, которые заметили тело на поверхности примерно в 6 метрах от берега.