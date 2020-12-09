На Львівщині на території полігону втопилися двоє військових, які вирішили порибалити на озері у вихідний день. Їхні тіла довелося шукати два дні.

54-річний прапорщик і 51-річний молодший старшина пішли до озера вже під вечір. Глибина його – щонайменше 2,5 м.

Цього дня саме почалася відлига. Коли прапорщик зайшов на кригу, вона проломилася під ним, а старшина кинувся його рятувати, проте й сам пішов під лід.

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У той день там був ще й третій військовий. Він спробував їх врятувати, але не вдалося.

Для пошуку загиблих викликали рятувальників та водолазів. Знайти тіла вдалося лише через два дні.

Рятувальники кажуть, що військові могли залишитися живими, якби дотримувалися елементарних правил безпеки. Проте вони не взяли з собою жодного предмету для порятунку на воді.

У листопаді рятувальники дістали з Ольгиної протоки, що в Голосіївському районі Києва, тіло чоловіка.

Про страшну знахідку в ДСНС повідомили перехожі, які помітили тіло на поверхні приблизно в 6 метрах від берега