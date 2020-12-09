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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Одессе мужчина пытался развратить 14-летнюю соседку

В Одессе правоохранители получили вызов о развращении несовершеннолетней в Малиновском районе города.

— Экипаж встретила взволнованная женщина и объяснила, что к ее 14-летней дочери приставал мужчина и предлагал интим. Также женщина сообщила, что это их сосед, — рассказали в патрульной полиции.

Злоумышленника задержали возле его дома.

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— Для предоставления документов мужчина пригласил патрульных в помещение и именно там, в одной из комнат, инспекторы заметили в пакете растения наркотического происхождения. Мужчина сообщил, что это каннабис, — добавили в полиции.

  • В Одессе мужчина пытался развратить 14-летнюю соседку
  • В Одессе мужчина пытался развратить 14-летнюю соседку
  • В Одессе мужчина пытался развратить 14-летнюю соседку
  • В Одессе мужчина пытался развратить 14-летнюю соседку
  • В Одессе мужчина пытался развратить 14-летнюю соседку
  • В Одессе мужчина пытался развратить 14-летнюю соседку
В Одессе мужчина пытался развратить 14-летнюю соседку / 3 фотографии

Изнасилование школьниц под Киевом

28 ноября в Вишневом под Киевом суд избрал меру пресечения 56-летнему насильнику двух несовершеннолетних девушек.

Им оказался одиозный фотограф Александр Ктиторчук.

Согласно материалам следствия, показанных в сюжете Чрезвычайных новостей,  мужчина развращал и насиловал несовершеннолетних девушек в автомобиле.

До приговора суда мужчина будет находиться в следственном изоляторе: заседание по делу фотографа проходило в закрытом режиме.

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