У Маріуполі чоловік захопив заручників і погрожував підірвати відділення банку. 30-річний громадянин зайшов у приміщення з ножем і коробкою, зачинив у кімнаті трьох співробітниць та погрожував зірвати вибуховий пристрій.

Крім того, він вимагав виконати його умови – викликати журналістів і поліцію. Правоохоронці прибули на місце події протягом п’яти хвилин.

Після тривалих переговорів чоловіка затримали та вилучили у нього підозрілу коробку. Виявилося, що всередині вибухової речовини не було. Під час інциденту не постраждала жодна людина.











У Маріуполі чоловік захопив заручників і погрожував підірвати відділення банку / 3 фотографии

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В Одесі чоловік хотів підірвати заклад харчування

10 грудня в Одесі чоловік погрожував зірвати гранату у закладі громадського харчування. Після приїзду поліції з’ясувалося, що гранати у нього насправді не було.

За таку поведінку чоловіку загрожує від двох до шести років позбавлення волі.