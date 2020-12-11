У Києві чоловіки обладнали лабораторію з виготовлення пігулок з психотропними речовинами у підвалі житлового будинку. Заборонені в Україні ліки зберігали у складському приміщенні торгового центру.

Реалізовували товар зловмисники через інтернет – розміщували оголошення, а кошти отримували на банківські карти підставних осіб. За місяць прибуток чоловіків складав близько 500 тис. грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили спеціальне обладнання для виготовлення препаратів, готову продукцію, печатки іноземних компаній, голографічні зображення тощо.















У Києві викрили лабораторію, що виготовляла ліки з психотропами / 4 фотографии

Загальна сума вилучених предметів складає приблизно 4 млн грн. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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В Одесі чоловік торгував наркотиками через Telegram

В Одесі чоловік продавав наркотики через інтернет-магазини у месенджері Telegram. Після отримання оплати за товар він реалізовував його методом так званих закладок.

За скоєний злочин зловмисник може отримати до 10 років ув’язнення.