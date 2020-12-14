В сети распространяются мошеннические схемы под видом госвыплат ФЛП

В сети распространяются мошеннические схемы под видом оказания материальной помощи предпринимателям от государства в результате действия карантина. Сейчас правоохранители получили около 100 обращений от жертв злоумышленников.

Соответствующие объявления размещают в социальных сетях. Обычно мошенники публикуют видео, где президент рассказывает о финансовой поддержке, а затем оставляют ссылки, где ее можно получить.

При этом они отмечают, что средства могут получить все — для этого необходимо указать номер банковской карты. После этого злоумышленники просят оплатить юридические услуги. Таким образом они не только получают средства граждан, но и доступ к их персональным данным.

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Как на самом деле получить материальную помощь от государства

Одноразовую материальную помощь от государства могут получить предприниматели и работники, чья деятельность пострадает от январского карантина.

Оформить заявку на получение суммы в размере 8 тыс. грн можно в приложении Дія. Пошаговую инструкцию, как получить материальную помощь, смотрите на Фактах ICTV.