У мережі поширюються шахрайські схеми під виглядом держвиплат ФОПам

У мережі поширюються шахрайські схеми під виглядом надання матеріальної допомоги підприємцям від держави внаслідок дії карантину. Наразі правоохоронці отримали близько 100 звернень від жертв зловмисників.

Відповідні оголошення розміщують у соціальних мережах. Зазвичай шахраї публікують відео, де президент розповідає про фінансову підтримку, а потім залишають посилання, де її можна отримати.

Водночас вони зазначають, що кошти можуть отримати всі – для цього необхідно вказати номер банківської карти. Після цього зловмисники просять сплатити юридичні послуги. Таким чином вони не лише отримують кошти громадян, а й доступ до їхніх персональних даних.

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Як насправді отримати матеріальну допомогу від держави

Одноразову матеріальну допомогу від держави можуть отримати підприємці та працівники, чия діяльність постраждає від січневого карантину.

Оформити заявку на отримання суми у розмірі 8 тис. грн можна у додатку Дія. Покрокову інструкцію, як отримати матеріальну допомогу, дивіться на Фактах ICTV.