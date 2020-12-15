Похищение в Киеве – неизвестные обманули пенсионерку

В Киеве на улице Даниила Щербаковского незнакомцы вывели 78-летнюю бабушку из квартиры, посадили в автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Внучка успела запомнить марку, номер авто и приметы мужчин, которые и пересказала полицейским.

Незнакомцы уже были в квартире, когда внучка приехала в гости. Мужчины объяснили женщине, что собираются снимать бабушкино жилье, однако быстро вывели хозяйку на улицу и поехали с ней.

Читайте: В Киеве посреди дня похитили юриста: цена вопроса $800 тыс.

Полицейские ввели в городе оперативный план Перехват, чтобы разыскать автомобиль Renault.











Ради квартиры: в Киеве 78-летнюю бабушку похитили на глазах у внучки / 3 фотографии

Правоохранители, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения, направили к иномарке ближайшие патрули.

На улице Зодчих полицейским удалось остановить автомобиль с предполагаемыми похитителями. В салоне находилось четыре человека и напуганная пенсионерка.

Инспекторы задержали предполагаемых преступников.

Похищение и выбивание денег

10 декабря на территории Одессы, Киева и Киевской области силовики задержали пятерых человек, которые похищали людей на заказ и выбивали деньги.

В общем задержан лидер и девять участников банды, еще двое объявлены в розыск.

Похитители требовали от 20 тыс. грн до $800 тыс.

Источник: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева