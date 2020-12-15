Похищение в Киеве – неизвестные обманули пенсионерку

В Киеве на улице Даниила Щербаковского незнакомцы вывели 78-летнюю бабушку из квартиры, посадили в автомобиль и уехали в неизвестном направлении.
Внучка успела запомнить марку, номер авто и приметы мужчин, которые и пересказала полицейским.
Незнакомцы уже были в квартире, когда внучка приехала в гости. Мужчины объяснили женщине, что собираются снимать бабушкино жилье, однако быстро вывели хозяйку на улицу и поехали с ней.
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Полицейские ввели в городе оперативный план Перехват, чтобы разыскать автомобиль Renault.
Правоохранители, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения, направили к иномарке ближайшие патрули.
На улице Зодчих полицейским удалось остановить автомобиль с предполагаемыми похитителями. В салоне находилось четыре человека и напуганная пенсионерка.
Инспекторы задержали предполагаемых преступников.
Похищение и выбивание денег
10 декабря на территории Одессы, Киева и Киевской области силовики задержали пятерых человек, которые похищали людей на заказ и выбивали деньги.
В общем задержан лидер и девять участников банды, еще двое объявлены в розыск.
Похитители требовали от 20 тыс. грн до $800 тыс.
Источник: Патрульная полиция Киева
Фото: Патрульная полиция Киева