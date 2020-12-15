Викрадення в Києві – невідомі ошукали пенсіонерку

У Києві на вулиці Данила Щербаківського незнайомці вивели 78-річну бабусю з квартири, посадили в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку.

Онука встигла запам’ятати марку, номер авто та прикмети чоловіків, які й переповіла поліцейським.

Незнайомці вже були в квартирі, коли онука приїхала в гості. Чоловіки пояснили жінці, що збираються винаймати бабусине житло, однак швидко вивели власницю на вулицю й поїхали з нею.

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Поліцейські ввели в місті оперативний план Перехоплення, щоб розшукати автомобіль Renault.











Заради квартири: у Києві 78-річну бабусю викрали на очах в онучки / 3 фотографии

Правоохоронці, які стежать за безпекою міста через камери відеонагляду, скерували до іномарки найближчі патрулі.

На вулиці Зодчих поліцейським вдалося зупинити авто з імовірними викрадачами. У салоні перебувало четверо осіб та налякана пенсіонерка.

Інспектори затримали ймовірних злочинців.

Викрадення та вибивання грошей

10 грудня на території Одеси, Києва та Київської області силовики затримали п’ятьох осіб, які викрадали людей на замовлення та вибивали гроші.

Загалом затримано лідера та дев’ятьох учасників банди, ще двох оголошено в розшук.

Викрадачі вимагали від 20 тис. грн до $800 тис.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва