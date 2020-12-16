На Полтавщині чоловік заволодів 1 млн грн громадян за допомогою вірусу

У Полтавській області чоловік вкрав близько 1 млн грн за допомогою вірусу. Злочинець поширював шкідливе програмне забезпечення на мобільні телефони жертв та зламував їхні облікові записи.

Після цього він здійснював віддалений перевипуск сім-карт і проникав до банківських акаунтів. У результаті махінацій постраждало близько 100 осіб, збитки сягають 1 млн грн.

За скоєний злочин зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Шахраї ошукують людей під виглядом держвиплат

Після новин щодо виплати матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям у мережі почали з’являтися неправдиві повідомлення.

Шахраї розміщують відео, де президент повідомляє про держвиплати, та додають посилання, за допомогою якого нібито можна отримати кошти.

Після цього зловмисники просять сплатити послугу юридичного супроводу. Наразі від шахрайської схеми постраждало понад 100 осіб.