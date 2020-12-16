В Киеве два человека погибли во время пожара в админздании

В административном здании в Святошинском районе Киева возник пожар, в последствии которого погибло два человека.

Одного пострадавшего пожарные спасли и передали работникам скорой помощи.

Информация о пожаре на проспекте Академика Палладина 46/2 в Киеве поступила спасателям 15 декабря в 22.11. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного административного здания на площади 70 м. кв.

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Тушение пожара осложнялось отсутствием водоисточников на территории объекта, поэтому спасателям приходилось осуществлять постоянный подвоз воды. Пожар был локализован в 23.20 и ликвидирован в 23.29. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

На месте происшествия работало шесть единиц техники, 25 человек личного состава и Штаб ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Пожар в полтавском ТРЦ

9 декабря в Полтаве горело двухэтажное здание торгово-развлекательного центра (бывший кинотеатр).

В ГСЧС установили, что пожар возник на летней площадке кафе.

Спасатели нашли тело погибшего в здании. Полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели.