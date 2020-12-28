Под Тернополем женщина ранила горло 4-летней дочери — ее поместили в психбольницу

В селе Великая Березовица района 23-летняя мать ранила горло своей малолетней дочери.

На момент приезда медиков в доме находились родственники женщины и ее муж.

Во время допроса полицейских женщина не смогла объяснить своего поведения.

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4-летняя девочка не нуждалась в госпитализации, а вот молодую мать в тот же вечер поместили в психоневрологическую больницу.

Следователи проверят, был ли этот инцидент покушением на жизнь ребенка, или же это была неосторожность.

В Черновцах ребенок выпал из окна пятиэтажки

Вечером 13 декабря в Черновцах мальчик выпал из окна пятиэтажного дома.

В полиции подтвердили, что 10-летний ребенок попал в больницу с переломом предплечья и закрытыми травмами внутренних органов.

Причастность родителей к ужасному инциденту устанавливается.

Источник: Нацполиция, Суспільне