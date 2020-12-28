Під Тернополем жінка поранила горло 4-річній доньці – її помістили в психлікарню

У селі Велика Березовиця Тернопільського району 23-річна матір поранила горло своїй малолітній доньці.

На момент приїзду медиків у будинку перебували родичі жінки та її чоловік.

Під час допиту поліцейських жінка не змогла пояснити своєї поведінки.

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4-річна дівчинка не потребувала госпіталізації, а от молоду матір того ж вечора помістили у психоневрологічну лікарню.

Слідчі перевірять, чи був цей інцидент замахом на життя дитини, чи це була необережність.

У Чернівцях дитина випала з вікна п’ятиповерхівки

Ввечері 13 грудня у Чернівцях хлопчик випав з вікна п’ятиповерхового будинку.

У поліції підтвердили, що 10-річна дитина потрапила до лікарні з переломом передпліччя та закритими травмами внутрішніх органів.

Причетність батьків до жахливого інциденту встановлюється.

Джерела: Нацполіція, Суспільне