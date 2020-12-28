Затримання 11 російських шпигунів та викриття чотирьох агентурних мереж – такі підсумки роботи контррозвідки Служби безпеки України за 2020 рік.
Зокрема, трьох агентів схопили під час спроби вчинення диверсій і терактів, ще одного агента ФСБ Росії – на Луганщині, коли він передавав секретну документацію про український ракетний комплекс Нептун.
Співробітники відомства також виявили агентів російських спецслужб в органах влади та серед правоохоронців: колишній генерал-майор СБУ, посадовець одного з міністерств тощо.
Окрім того, за матеріалами СБУ, за рік набули чинності 92 вироки, серед яких 30 – за державну зраду і 20 – за терористичну діяльність.
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Загалом у 2020 році розпочато 288 кримінальних проваджень за злочини проти основ національної та громадської безпеки. Найбільше серед них справ щодо держзради, а також підготовки терактів та диверсій.
Влітку у Києві затримали позаштатного співробітника ГРУ Росії.
Він з початку російської агресії працював на спецслужби РФ та був одним із кураторів так званої ДНР.