В Киеве девушка угнала у знакомого автомобиль Skoda, который был на стоянке возле супермаркета. Мужчина познакомился с ней накануне через интернет.

Он пошел в магазин, а ключи и девушку оставил в автомобиле. Когда мужчина вышел из супермаркета, то пытался дозвониться до знакомой, но на звонки она не отвечала.

Во время общения с девушкой инспекторы обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Алкотест показал 0,24 промилле. Кроме того, она не имела водительского удостоверения.

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Девушка объяснила, что пока ждала в автомобиле своего знакомого, ей вдруг захотелось покататься и посмотреть на новогоднюю елку на Подоле.

Прихватив с собой товарища, чтобы не было грустно, она отправилась туда.











Хотела покататься и посмотреть на елку на Подоле: в Киеве девушка угнала авто / 3 фотографии

Угон автомобиля на Черниговщине

В одном из сел Козелецкого района Черниговской области 80-летний дедушка похитил автомобиль Lexus, стоявший возле сельского совета.

На месте элитного авто пенсионер оставил свой велосипед Аист. Правоохранителям мужчина объяснил, что легко смог похитить авто, поскольку владелец оставил ключи в замке зажигания.

Источник: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева