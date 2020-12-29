Хотела покататься и посмотреть на елку на Подоле: в Киеве девушка угнала авто

В Киеве девушка угнала у знакомого автомобиль Skoda, который был на стоянке возле супермаркета. Мужчина познакомился с ней накануне через интернет.
Он пошел в магазин, а ключи и девушку оставил в автомобиле. Когда мужчина вышел из супермаркета, то пытался дозвониться до знакомой, но на звонки она не отвечала.
Во время общения с девушкой инспекторы обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Алкотест показал 0,24 промилле. Кроме того, она не имела водительского удостоверения.
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Девушка объяснила, что пока ждала в автомобиле своего знакомого, ей вдруг захотелось покататься и посмотреть на новогоднюю елку на Подоле.
Прихватив с собой товарища, чтобы не было грустно, она отправилась туда.
Угон автомобиля на Черниговщине
В одном из сел Козелецкого района Черниговской области 80-летний дедушка похитил автомобиль Lexus, стоявший возле сельского совета.
На месте элитного авто пенсионер оставил свой велосипед Аист. Правоохранителям мужчина объяснил, что легко смог похитить авто, поскольку владелец оставил ключи в замке зажигания.
Источник: Патрульная полиция Киева
Фото: Патрульная полиция Киева