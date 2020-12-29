У Києві дівчина викрала у знайомого автомобіль Skoda, який був на стоянці біля супермаркету. Чоловік познайомився з нею напередодні через інтернет.

Він пішов у магазин, а ключі і дівчину залишив в автомобілі. Коли чоловік вийшов з супермаркету, то намагався додзвонитись до знайомої, але на дзвінки вона не відповідала.

Під час спілкування з дівчиною інспектори виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотест показав 0,24 проміле. Крім того, вона не мала водійського посвідчення.

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Дівчина пояснила, що поки чекала в автомобілі свого знайомого, їй раптом захотілось покататись та подивитись на новорічну ялинку на Подолі.

Прихопивши з собою товариша, щоб не було сумно, вона вирушила туди.











Хотіла покататись і подивитись на ялинку на Подолі: у Києві дівчина викрала авто / 3 фотографии

Викрадення автомобіля на Чернігівщині

В одному із сіл Козелецького району Чернігівської області 80-річний дідусь викрав автомобіль Lexus, який стояв біля сільської ради.

На місці елітного авто пенсіонер залишив свій велосипед Аист. Правоохоронцям чоловік пояснив, що легко зміг викрасти авто, оскільки власник залишив ключі в замку запалювання.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва