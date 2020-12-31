В Днепре в пожаре погибли три человека

В четверг, 31 декабря, в 15.47 в Днепре в частном жилом доме возник пожар на площади около 30 м кв, в результате которого погибли два человека и один человек травмирован.

— В 16.34 пожар локализован, а в 16.52 — ликвидирован. Уже в 17:01 человек, госпитализированный в больницу во время пожара, от полученных ожогов скончался в больнице, — говорится в сообщении ГЧСЧ.

К тушению пожара были привлечены 10 человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.

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Смерть ребенка во время пожара

23 декабря в селе Кубей Болградского района Одесской области также горел жилой дом.

В результате возгорания погиб трехлетний ребенок.

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