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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

У Дніпрі в пожежі загинули три особи

У четвер, 31 грудня, о 15.47 у Дніпрі в приватному житловому будинку виникла пожежа на площі близько 30 кв. м, унаслідок якої загинули дві людини й одна людина травмована.

– О 16.34 пожежу локалізовано, а о 16.52 – ліквідовано. Уже о 17.01 людина, госпіталізована до лікарні під час пожежі, від отриманих опіків померла в лікарні, – йдеться в повідомленні ДСНС.

До гасіння пожежі було залучено десять чоловік особового складу і дві одиниці техніки ДСНС.

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Смерть дитини під час пожежі

23 грудня у селі Кубей Болградського району Одеської області також горів житловий будинок.

Унаслідок загоряння загинула трирічна дитина.

Детальніше про пожежу в Одеській області читайте на Фактах ICTV.

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