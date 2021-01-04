В Закарпатской области задержали жителя города Берегово, который в социальных сетях призвал к отделению области.
Обнаружили сепаратиста на просторах интернета киберспециалисты Службы безопасности Украины.
— Житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства, — рассказали в пресс-службе СБУ.
Более того, лингвистическая экспертиза установила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
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Мужчине грозит наказание по ч. 1 ст. 110 УК Украины — лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества.
Обыски на Закарпатье
30 ноября СБУ пришла с обысками в один из благотворительных фондов в Закарпатской области. Его функционеры подозреваются в попытке подорвать государственный суверенитет Украины.
Фигуранты пытались популяризировать создание этнической автономии на Закарпатье, напечатав разные материалы о так называемой Великой Венгрии.