Обыски на Закарпатье

30 ноября СБУ пришла с обысками в один из благотворительных фондов в Закарпатской области. Его функционеры подозреваются в попытке подорвать государственный суверенитет Украины.

Фигуранты пытались популяризировать создание этнической автономии на Закарпатье, напечатав разные материалы о так называемой Великой Венгрии.