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Євгенія Шапоренко |

До п’яти років за ґратами: сепаратист у мережі закликав до відокремлення Закарпаття

У Закарпатській області затримали мешканця міста Берегово, який у соціальних мережах закликав до відокремлення області.

Виявили сепаратиста на просторах інтернету кіберфахівці Служби безпеки України.

– Мешканець міста Берегово створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які поширював агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України. Зокрема, він закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави, – розповіли у прес-службі СБУ.

Ба більше, лінгвістична експертиза встановила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України.

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Чоловіку загрожує покарання за ч. 1 ст. 110 КК України – позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна.

Сепаратист

Обшуки на Закарпатті

30 листопада СБУ прийшла з обшуками в один з благодійних фондів у Закарпатській області. Його функціонери підозрюються в спробі підірвати державний суверенітет України.

Фігуранти намагалися популяризувати створення етнічної автономії на Закарпатті, надрукувавши різні матеріали про так звану Велику Угорщину.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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