13 января Черниговский апелляционный суд ужесточил наказание целителям из Черниговской области, которые в 2017 году убили молодую пару из Киева. Решение приняли из-за хладнокровности убийства.

Сначала обвиняемого приговорили к 15 годам лишения свободы, а его сообщницу — к 11-ти.

Согласно новому приговору, первому назначили наказание в виде пожизненного заключения, второй — 15 лет. Приговор вступил в силу.

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По материалам дела, молодые супруги хотели иметь ребенка. Они обратились к целителям, которые обещали помощь, но вместо этого проводили оккультные обряды и убили пару. Убийство совершили в июне 2017 года в селе Шаповаловка Борзнянского района, приговор вынесли в январе 2020-го.

Убийство в Умани

В Умани пара аферистов отравила владельцев дома во время застолья, а потом обокрала их.

Злоумышленников удалось задержать.

Подробнее об убийстве в Умани читайте на Фактах ICTV.

Источник: Черниговская областная прокуратура