13 січня Чернігівський апеляційний суд посилив покарання цілителям з Чернігівщини, які у 2017 році вбили молоде подружжя з Києва. Рішення ухвалили через холоднокровність вбивства.

Спочатку звинуваченого засудили до 15 років позбавлення волі, а його співучасницю до – до 11-ти.

Згідно з новим вироком, першому призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення, другій – 15 років. Вирок набрав чинності.

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За матеріалами справи, молоде подружжя хотіло мати дитину. Вони звернулися до цілителів, які обіцяли допомогу, але замість цього проводили окультні обряди та вбили пару. Убивство скоїли у червні 2017 року у селі Шаповалівка Борзнянського району, вирок винесли у січні 2020-ого.

Вбивство в Умані

В Умані пара аферистів отруїла власників будинку під час застілля, а потім обікрала їх.

Зловмисників вдалося затримати.

Детальніше про вбивство в Умані читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Чернігівська обласна прокуратура