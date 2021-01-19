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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

50 млн грн прибыли ежемесячно: на Киевщине разоблачили нарколабораторию

В загородном доме на Киевщине правоохранители разоблачили нарколабораторию, которая ежемесячно приносила ее организаторам 50 млн грн прибыли.

Во время серии обысков представители Нацполиции изъяли шесть килограммов метадона, более тонны прекурсоров и оборудования на сумму более 10 млн грн.

Лабораторию организовал 31-летний киевлянин. Он вместе с 28-летним сообщником заказывал за рубежом прекурсоры для изготовления наркотика и хранил их в гараже в Киеве.

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Вместе с мужчинами еще шесть человек в возрасте от 28 до 62 лет работали лаборантами, курьерами и помощниками.

Реализовывали товар в Украине и за рубежом. У злоумышленников были проверенные клиенты, которым сбывали наркотики во время личных встреч.

 

  • Нарколаборатория на Киевщине – разоблачили преступную группу
  • Нарколаборатория на Киевщине – разоблачили преступную группу
  • Нарколаборатория на Киевщине – разоблачили преступную группу
  • Нарколаборатория на Киевщине – разоблачили преступную группу
  • Нарколаборатория на Киевщине – разоблачили преступную группу
  • Нарколаборатория на Киевщине – разоблачили преступную группу
  • Нарколаборатория на Киевщине – разоблачили преступную группу
  • Нарколаборатория на Киевщине – разоблачили преступную группу
  • Нарколаборатория на Киевщине – разоблачили преступную группу
  • Нарколаборатория на Киевщине – разоблачили преступную группу
50 млн грн прибыли ежемесячно: на Киевщине разоблачили нарколабораторию / 5 фотографий

Двум организаторам нарколаборатории грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители устанавливают других причастных к деятельности нарколаборатории людей.

Варили метадон в университете

Во Львове заведующий лабораторией одного из университетов изготавливал метадон.

Наркотики сбывал через соцсети и в одном из кальян-баров Львова.

Кроме заведующего лабораторией, будут судить владельца и работников кальян-бара, которые тоже оказались участниками преступной группы.

Источник: МВД

Фото: МВД

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