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Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

На Черкасчине горел частный дом — хозяйку забрала скорая

В Черкасской области в селе Теньки, возник пожар в частном жилом доме на улице Соборной. На место происшествия прибыли спасатели, которые локализовали и ликвидировали пожар.

На Черкасчине горел частный дом — хозяйку забрала скорая

В результате пожара травмировалась жена хозяина, которую с отравлением госпитализировали в больницу.

Огнем частично уничтожено перекрытие дома. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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Пожар в доме престарелых

В Харькове проведут тотальную проверку различных объектов инфраструктуры после пожара в нелегальном доме престарелых, которая унесла жизни 15 человек.

Площадь пожара в Харькове составляла 100 кв. м, его тушили 50 человек спасателей и 13 единиц техники. В 16.14 пожар был локализован, а в 16.53 — полностью потушен.

15 человек погибли, еще 11 пострадали. Всего в доме проживало 29 пожилых людей.

Источник: ГСЧС

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